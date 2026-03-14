Hormuški infarkt: kako vojna v ožini duši svetovno gospodarstvo in pravo morja

Izrael in Združene države Amerike sta 28. februarja napadla cilje v Iranu. Ena od posledic napada je napoved Irana, da bo Hormuška ožina neprehodno zaprta.

Prvi napadalec, Izrael, je operacijo populistično poimenoval Rjoveči lev. Druga napadalka, Združene države Amerike, se širokousti z Epskim besom ali nekakšno »ekskurzijo«, usmerjena pa naj bi bila na ključne politike, vojaške poveljnike in strateško infrastrukturo. Ameriški predsednik v svojem pompoznem slogu upravičuje rušilno morilski pohod z različnimi povodi, med katerimi pogosto omenja preprečitev domnevne neposredne varnostne grožnje zaradi izdelave jedrskega orožja, uničenje iranskih raketnih in drugih vojaških zmogljivosti ter zamenjavo obstoječega političnega režima z ustoličenjem iranske opozicije. Peklenska trojka – Izrael, ZDA, Iran – pobija ljudi, uničuje premoženje, maliči morsko okolje in se nevarno igra s črnim zlatom in pitno vodo. Globalni pomen Hormuške ožine Čeravno ...