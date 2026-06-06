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    Hrib svobode

    Ne znate si predstavljati, kako globinsko je Adolf Hitler sovražil avantgardizem in modernizem. Oboževal je domačijsko krajinstvo, podobarstvo krvi in zemlje.
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    6. 6. 2026 | 05:00
    13:36
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    Si lahko predstavljate, da so nacisti in kvizlingi 2. maja 1945, teden dni pred koncem svetovne vojne, v ljubljanski Operi priredili žalno slovesnost za ubogim, umrlim Adolfom Hitlerjem, na čelu s »prezidentom generalom Leonom Rupnikom, konzulom NDH Salihom Baljićem« in SS-kamarilo pod vodstvom Erwina Rösenerja. Ljubljanska Opera je bila polna žalujočih. Medtem pa so partizani in partizanke v okolici Ilirske Bistrice dobesedno padali v smrt. Zakaj že? Tudi zato premišljujem Lenassijevo belo kocko – njene lepe, brutalistične stebre in praznine, napolnjene s kinetizirano svetlobo, kjer svoboda in dobro ne nastopata kot ontološka trditev, temveč sta pogoj za nastanek in uveljavitev oblike.

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