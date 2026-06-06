Hrib svobode

Si lahko predstavljate, da so nacisti in kvizlingi 2. maja 1945, teden dni pred koncem svetovne vojne, v ljubljanski Operi priredili žalno slovesnost za ubogim, umrlim Adolfom Hitlerjem, na čelu s »prezidentom generalom Leonom Rupnikom, konzulom NDH Salihom Baljićem« in SS-kamarilo pod vodstvom Erwina Rösenerja. Ljubljanska Opera je bila polna žalujočih. Medtem pa so partizani in partizanke v okolici Ilirske Bistrice dobesedno padali v smrt. Zakaj že? Tudi zato premišljujem Lenassijevo belo kocko – njene lepe, brutalistične stebre in praznine, napolnjene s kinetizirano svetlobo, kjer svoboda in dobro ne nastopata kot ontološka trditev, temveč sta pogoj za nastanek in uveljavitev oblike.