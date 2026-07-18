Hrvaška ekskluziva: zakaj Slovencem počitnice na Jadranu uhajajo iz rok

Večina Slovencev je še danes prepričanih, da je ponarodel komad Samo milijon nas še živi ansambla Agropop, ustvarjen v predosamosvojitvenih časih, narodnozavedna himna, ki slavi klenost slovenskega naroda. A če dobro prisluhnete refrenu: Samo milijon nas še živi, na svoji zemljici, samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje, lahko ugotovite, da ne bi moglo biti nič dlje od resnice. Besedilo tega napeva namreč poje o vsakoletni sezonski selitvi slovenskega naroda na obale hrvaškega morja. Tja vsako poletje odpotujemo zato, da bi se odpočili od nas samih. A ker podobno strategijo poletnega odmika prakticira polovica sodržavljanov, torej milijon Slovencev, tam, kamor poskušamo pobegniti, srečamo sami sebe – Slovence. A če je slediti sodobnim strategijam hrvaškega turizma, ki se poskuša ...