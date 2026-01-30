Hudičevega advokata je treba poslušati

Ko gre za misli, ki naj bi čim bolj jedrnato izrazile načela filozofije prava in zakonov, so običajno pri roki latinski pregovori, ki so nastali v stoletjih rimljanske civilizacije. V zakladnico kratkih izrekov so vsaj eno poved prispevali Američani. »Težki primeri ustvarjajo slabo zakonodajo,« je ideja, ki jo pripisujejo ameriškemu vrhovnemu sodniku Oliverju Wendellu Holmesu. Službo vrhovnega sodnika je opravljal skoraj tri desetletja, spada med najbolj citirane ameriške pravnike. Leta 1904 je sodnik Holmes povedal nekaj enostavnega. Ko se zgodi tragedija, nepopisen škandal ali druga katastrofa, je razmislek o učinkih nove zakonodaje pomembnejši od hitre reakcije. Ob sprejemanju zakonodaje, ki naj bi preprečila nove težke primere, ima zakonodajalec pred očmi zelo konkretno situacijo, ki se ne bi smela ponoviti. Hkrati je zakon abstraktna norma. Ne učinkuje samo v primerih, ki so objektivno težki. Učinkuje tudi sicer. Zakonodajni postopek potrebuje nekakšnega hudičevega advokata.