Hudodelske tolpe

Jifat Tomer-Jerušalmi je bila generalmajorka izraelske vojske. Po poklicu je pravnica, po položaju je bila glavna pravobranilka izraelske vojske. Pravobranilstvo v izraelski vojski obstaja zato, da vojaki spoštujejo načela vladavine prava. Jifat Tomer-Jerušalmi je postala vojakinja na koncu prejšnjega tisočletja. Ko je pred dobrim letom na njen računalniški ekran prišel posnetek mučenja palestinskega taboriščnika, ki je bil interniran v puščavskem kompleksu Sde Teiman, je ravnala, kot je menila, da je prav.