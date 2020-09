Humanistične vede terjajo čas, vdano potrpljenje in spoštljiv posluh

Študirali ste primerjalno jezikoslovje, anglistiko in keltologijo, delujete pa kot docent za indoevropsko primerjalno jezikoslovje. Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo k poglobljenemu študiju slednjega?Dvoje. Tisto prvo je nedvomno skoraj da neizčrpen svet, ki se človeku odpre, ko enkrat ponotranji sredstva, ki mu omogočajo neomejen in neodvisen dostop do surove tvarine starih jezikov in do besedil, ki so v teh jezikih nastala. Drugo pa je fascinacija s stvarmi na mnogo bolj abstraktni ravni, namreč gola neutrudna radovednost o vseh plateh mehanizmov, ki so udeleženi pri nastajanju in spreminjanju jezika, zlasti pa – vsaj tako je v ...