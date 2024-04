Humanitarni kuhar

V nadaljevanju lahko preberete:

Konvoj treh belih avtomobilov z jasnimi oznakami na strehi se je premikal ob obali Sredozemskega morja. Prevažal je hrano. Izstrelek iz letalnika je zadel prvo vozilo. Ko je konvoj nadaljeval pot, je letalnik nekaj sto metrov stran udaril še enkrat. Tretji izstrelek je zadel tretji avto dva kilometra in pol stran od prve tarče. Sedem humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen je bilo ubitih. Avstralka, Palestinec, trije Britanci, Poljak, humanitarec z državljanstvom Kanade in ZDA. Najmlajši je bil star 25 let, najstarejši 57. Bil je prvi april. Nekaj dni pozneje se je izteklo prvih šest mesecev obleganja Gaze.

Organizacijo World Central Kitchen (WCK) je pred poldrugim desetletjem ustanovil danes 54-letni José Andrés. Rodil se je v španski Asturiji, v Kataloniji se je mojstril v kuharski umetnosti, ko je bil star dobrih dvajset let, je z drobižem v roki odpotoval v ZDA. Najprej je svoje kulinarično znanje unovčil v New Yorku, potem se je preselil v Washington.