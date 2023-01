Hvala za izpit, se vidimo prihodnjič

V nadaljevanju preberite:

ChatGPT s svojim skromnim imenom sugerira, da gre za pogovornega robota, se pravi računalniški program, ki je sposoben odgovarjati na vprašanja in morda simulirati pogovor z resnično osebo. Čeprav se takšni programi razvijajo že od 60. let 20. stoletja naprej, se v zadnjem času za njihov razvoj uporabljajo metode globokega učenja z nevronskimi mrežami tipa transformer, te pa s podporo vse večjih učnih množic dosegajo izjemne rezultate.

Novi jezikovni model ChatGPT, ki so ga raziskovalci podjetja OpenAI konec novembra prepustili javnemu preskušanju, navdušuje s svojimi sposobnostmi in premika meje naših predstav o umetni inteligenci. Kaj pomenijo takšni tehnološki preboji in kako se kot družba odzivamo nanje?