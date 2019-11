Ideal prevaranta

Neoliberalna ideologija posameznike nenehno nagovarja s slogani pozitivne psihologije, kot sta »Vsak je lahko uspešen« in »Pretvarjaj se, dokler ti ne uspe (Fake it till you make it)«. Približevanje idealu uspeha od posameznika zahteva, da se obnaša, kot da je že uspel, in z močno voljo ter pozitivnim razmišljanjem naj bi pravi uspeh potem res prišel. Tudi zunanja podoba prispeva k temu cilju. Zato razni svetovalci poudarjajo, da morajo posamezniki že z obleko pokazati, da so uspešni. Ob tem seveda ne smejo pozabiti na govor ter mimiko in obnašanje. Ideal uspeha s temi napotki glorificira lik prevaranta.To, da se posameznik ...