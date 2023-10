Ideja univerzalnosti je lahko smrtonosna

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Maska sta pravkar izšli vaši knjigi Ontologija naključja, v kateri razmišljate o travmatičnih dogodkih, ki povzročajo radikalne preobrazbe identitete, in Izbrisani užitek, v katerem pišete o filozofskih implikacijah ženskega užitka. Čeprav sta knjigi tako zelo različni, jima je vendar skupno, da v obeh filozofijo razvijate v odnosu do telesa oziroma do telesnih organov, možganov v prvi in klitorisa v drugi.

Zanimajo me deli telesa in mišljenja, ki so še neraziskani. Možgani in klitoris sta primera organov, ki nikdar niso bili deležni pozornosti filozofov in psihoanalitikov. Ker so bile telesne in intelektualne možnosti teh dveh organov vselej potisnjene v temo, sem skušala osvetliti te pozabljene predele, ne le telesa, temveč tudi bivanja.