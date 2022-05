Identiteta v a-molu

V nadaljevanju preberite:

Michelle Gurevich se je rodila in odrasla v Torontu, vendar je bila njena duša spočeta nekje v vzhodni Evropi. Prepeva svoje pesmi, ki v hipu postanejo naše. Kot oseba in umetnica se je oblikovala predvsem pod vplivom mame in babice, o katerih pravi, da sta bili obe vrhunski plesalki. Na vseh družinskih fotografijah je njena mati v srebrnem, babica v zlatem, Michelle pa v črnem oblačilu.

Kot poudarja, je bila materina baletna šola njen drugi dom, učenci pa njena razširjena družina. Od mame je, kot pravi, podedovala neposrednost in humor, intenzivno čustvovanje in poseben občutek za dramo. Ker je bila mama tudi sama umetnica, je Michelle učila, naj si vedno zastavlja visoke cilje, a ne zaradi denarja ali slave, temveč na poti umetniškega iskanja nečesa velikega in brezčasnega.