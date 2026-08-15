Ignoranca je najhujša oblika cenzure

Od leta 1982 do danes je skupina Borghesia posnela enajst studijskih albumov. Dario Seraval je glas skupine, ki je v jedru pravzaprav duet, Aldo Ivančić ves čas upravlja z elektroniko. Letos je bil pri založbi Matrix Music Arhiv ponovno objavljen album Resistance, Odpor. Od kod ime? Borghesia pomeni buržoazija. Aldo Ivančić: Takrat je bil na sceni bend Otroci socializma. Mi smo hoteli biti bolj dekadentni. Beseda Borghesia se je pojavila v enem od mojih besedil. In tako je nastalo ime, ki se je naslanjalo na francosko revolucijo. Ta je prvič deklarirala svobodo, enakost in bratstvo. Beseda buržoazija je hkrati označevala pripadnike kapitalističnega razreda. Dario Seraval: Lahko je označevala tudi razrednega sovražnika, kakor vzameš. Aldo: To, da se v socializmu nekdo imenuje Buržoazija, ...