Igor Bezinović: Antifašizem je danes antimilitarizem

Slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! je vse od svetovne premiere in glavne nagrade na rotterdamskem festivalu v začetku leta deležna novih in novih nominacij, nagrad in promocije. Režiser Igor Bezinović je zato nehal dajati intervjuje, ker da je povedal že vse. Za Sobotno prilogo je naredil izjemo. In za to ni bilo primernejšega kraja od Reke.

Tako kot napisov jama grotte cave za Postojnsko jamo, ki me že leta spremljajo na poti domov, se iz otroštva spominjam tudi napisa Reka in Rijeka, malo manj Fiume, ki mu vse do ogleda Bezinovićevega filma na lanskem Festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu nisem posvečala posebne pozornosti. Tako kot tudi mestu samemu ne. Od enkratnega in relativno travmatičnega obiska v otroštvu sem ga vedno opazovala le od daleč, z obale sosednje Opatije.