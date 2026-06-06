Igral bi tudi z berglami,če bi bilo treba

Začenja se 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Argentinec Francisco Varallo je bil zadnji pričevalec prvega svetovnega prvenstva, odigranega leta 1930 v Urugvaju

Pančito (pomanjševalnica španskega vzdevka za Francisca) je nastopil v dramatičnem finalu, v katerem je Urugvaj s 4:2 premagal Argentino. V mojem arhivu sem našel pogovor z nogometno legendo, ki v celoti še ni bil objavljen. Intervju s Franciscom Varallom je nastal leta 2003, ko je bil star 93 let. Drugi nogometaši, ki so leta 1930 nastopili v finalu, so bili takrat že pokojni. Pančito je umrl avgusta 2010, star sto let. Varallito, kot so ga tudi klicali, bolečega poraza nikoli ni prebolel, saj je bilo takrat rivalstvo med sosedoma, ki ju ločuje Srebrna reka, neizprosno. Odločilne tekme zaradi poškodbe desnega kolena ne bi smel odigrati, to je sam priznal, a želja po veliki lovoriki je bila tako velika in mamljiva, da je stisnil zobe in skočil na igrišče – z »nožem med zobmi«. Bil je ...