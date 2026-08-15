Igralka, ki razgalja sisteme moči

Emily Watson ima obraz, ki mu film verjame. To ni lep obraz v konvencionalnem smislu filmske industrije – čeprav je na poseben način zagonetno lep –, to je vrsta obraza, na katerem nobeno čustvo ne more ostati skrito. Kamera na njem odkrije misel vedno nekaj trenutkov prej, preden jo lik sam spozna, razume. In tudi strah se v očeh takšnega obraza pojavi veliko prej, preden se skrčijo ustnice. Sram, preden skloni glavo. Jeza na njem je komaj opazna sprememba temperature obraza. In ko je nem, spregovori tisoč reči naenkrat. Morda zato že tri desetletja igra predvsem posameznice, ki so ujete med notranjo resnico in sistemom, ki jim razlaga, kaj naj bi resničnost bila. Rodila se je leta 1967 v Londonu, materi učiteljici in očetu arhitektu. Njeno odraščanje, kot bi pričakovali od dekleta iz ...