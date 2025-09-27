Reportaža z Mi2: Igrati tri ure, kot da igramo zadnjič

V nadaljevanju preberite:

Razbeljeno avgustovsko popoldne se je prevešalo v večer. Vzdolž obale so se gnetla telesa, pisana, gola, vsekakor poletna. Malo višje, na terasi restavracije, je za podolgovato mizo sedelo ducat moških. Prav vsi so bili odeti v črno, le eden je nosil srajco z rožastim vzorcem à la Woodstock. Videti so bili ravno takšni, kakršen mora biti rock bend, če želi preživeti daljše časovno obdobje: po potrebi usklajen, enoten, resen, včasih tudi temačen, obenem pa svobodomiseln, igriv, vključujoč, odprt za novo in drugačno.

Videz ni varal. Bend, ki je ravnokar zaključil s tonsko vajo in sedel k večerji, obstaja že desetletja. V Ribčevem Lazu se je mudil v sklopu Bohinjske noči, na kateri je odigral enega zadnjih koncertov pred rojstnodnevno zabavo, ki jo pripravlja v dvorani Stožice. Člani benda napovedujejo, da bo koncept zabave sila preprost: rock'n'roll koncert, na katerem bodo tri ure igrali, kot da igrajo zadnjič v življenju.