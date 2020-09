Igre brez meja

Ko je Slovenija 21. decembra 2007 vstopila v schengen, je bil to zgodovinski déjà vu. Pa ne le enkrat, ampak kar večkrat že videnega, vsaj od časov Karla Velikega pa vse tja do habsburškega imperija, v katerih so naši predniki in ozemlje današnje Slovenije pripadali zahodni civilizaciji.V vzhičenju sem o vstopu Slovenije v schengen in še čem napisal nekaj člankov in na koncu še knjigo, tudi zato, ker se mi je zdelo, da smo v glavnem spregledali zgodovinski domet dogodka za Slovence po zadnjem stoletju naše zamejenosti v meje in zidove, ki so bili posledica vojn in ideoloških spopadov. Zdelo se mi je, da je le malokateri narod ...