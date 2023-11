V nadaljevanju preberite:

V zadnjem tednu sta odmevali dve veliki zgodbi. Ena je bila odprtje novega centra Rog in ob tem spomenika izbrisanim, druga je bilo škandalozno razkritje afere Dars, v kateri naj bi v ogromnem bazenu državnega denarja mrgoleli nezakonite prakse, korupcija, politične zveze in poznanstva. Pri slednji je nastal vtis, da je nekdo odkril nevarno podtalno hobotnico, ki je v sicer urejen družbeni sistem slovenske države vnesla presenečenje, potem ogorčenje javnosti, končno zahtevo, da je to metastazo iz sicer zdravega telesa treba odstraniti s kirurško natančnostjo.