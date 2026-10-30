Ilija Srdanović – kardiolog s puško na čelu boja proti mafiji

Ko je v nedeljo ob 21.30 Aleksandar Vučić priznal poraz na predčasnih parlamentarnih volitvah, je bilo v štabu Študentske liste v Novem Beogradu, polnem novinarjev, najprej slišati krik veselja, ki pa je brž potihnil. Šele po dolgih desetih sekundah tišine je izbruhnilo pravo veselje. »Videli smo in slišali, da je priznal poraz, potem pa smo kar strmeli v zaslon, kot da ne bi verjeli svojim očem in ušesom,« nam je povedal eden izmed ljudi, ki je bil takrat skupaj s člani in najbližjimi podporniki zmagovalne Študentske liste pod vodstvom Ilije Srdanovića, kardiologa in univerzitetnega profesorja iz Novega Sada.

Lista, ki je zrasla iz dolgotrajnih protikorupcijskih protestov pod vodstvom študentov, je dosegla presenetljivo prepričljivo zmago; po do zdaj znanih, še vedno neuradnih izidih je dobila okrog 53 odstotkov glasov in zasedla približno 141 poslanskih sedežev v 250-članskem parlamentu, s čimer je končala več kot desetletje trajajočo prevlado predsednika Aleksandra Vučića in Srbske napredne stranke. Kdo je Ilija Srdanović in kaj napoveduje?