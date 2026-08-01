Ima Kitajska vojsko za vojno ali samo za mir?

»Možgani pomembnejši od mišic: tri stvari, ki jih morate vedeti, preden vstopite v kitajsko vojsko.« Tako se je glasil naslov članka, ki je bil pred devetimi leti – torej ob 90. rojstnem dnevu kitajske Narodnoosvobodilne vojske – objavljen na portalu kitajske CGTN, televizije, namenjene zunanjemu svetu. Katere so te tri stvari? »Ni nujno, da ste visoki in v vrhunski telesni pripravljenosti,« piše v članku. Pravzaprav je celo eden od pogojev kitajske vojske, da morajo biti moški, ki se ji želijo pridružiti, visoki najmanj 160 centimetrov, kar je sedem centimetrov manj od povprečne višine današnjega Kitajca. »Ni nujno, da je vaš vid neoporečen.« Skoraj 70 odstotkov kitajskih učencev je kratkovidnih in Narodnoosvobodilna vojska sprejema realnost: nekateri vojaki v pehoti bodo nosili očala. ...