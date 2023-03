Ime česa bo šibka obletnica vlade

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj letu dni od volitev se je torej treba vprašati, kaj ima Slovenija z Janševim verjetnim vzponom spet izgubiti, kajti v marcu se je prvič zgodilo, da je v anketah javnega mnenja (Mediana) število tistih, ki Golobovo vlado ocenjujejo negativno, preseglo tiste, ki jo ocenjujejo pozitivno. Očitki vprašanih so logični: reforme, ki jih vlada obljublja, ne napredujejo, v ospredju so zamere do stanja v zdravstvu. Povrh mnogi menijo, da se je Golob izkazal za podobno avtokratskega voditelja kot Janša.