Imenik pogrešanih

Zdaj ko imam spet svojo staro nokio, čutim, kot bi se mi vračala pamet; vsaj tisto, kar je od nje ostalo. Pa lahko rečem, da sem njen gospodar? Težko. Ne še. Nisem še povsem tam, čeprav upanje tli, se vrača, po starih uhojenih poteh. Kljub temu da je upanje še kako nevarno in tako veliko ga je na različnih platformah; upanje, ki je hrana za reveže, prazno upanje v boljši jutri, ki ne bo nikdar prišel. Upanje v razredni boj, ki je postal orožje v rokah kapitala, tako kot vse ostalo. Zavedanje, da biješ bitko brez konca, bitko s tehnologijo, napredkom, iluzijo zmernega napredka, z vsem, kar zmaguje namesto tebe.