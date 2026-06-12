In če pride na obisk? Ga bo policija aretirala?

Obrat v zunanji politiki Slovenije je velik. Ko bodo znane umazane podrobnosti, se lahko izkaže, da je obrat velikanski.

Sporočilo, ki je bilo javnosti namenjeno po drugi seji nove slovenske vlade, je povedalo precej, ne pa vsega. Na kratko: Janševa vlada je odpravila več sklepov Golobove vlade, povezanih z Izraelom. Med drugim je odpravila odločitev, da v Sloveniji trije izraelski funkcionarji niso dobrodošli. Lani je vlada vstop prepovedala ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru, finančnemu ministru Bezalelu Smotriču in predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju. Izraelski premier je na seznamu oseb, zoper katere je Mednarodno kazensko sodišče zaradi sumov storitve najhujših kaznivih dejanj izdalo nalog za pridržanje. Ben-Gvir in Smotrič sta na radarju Mednarodnega kazenskega sodišča; domneve, da je bil nalog za pridržanje izdan tudi zoper dva voditelja izraelske skrajne desnice, je ...