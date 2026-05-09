In papež bo ostal papež. Pridigal bo mir

Sredi napetosti med Washingtonom, Rimom in Vatikanom je v Italijo odpotoval Marco Rubio. Državni sekretar je v prestolnici našel premierko v krizi, ampak namen obiska je bilo srečanje s papežem: poprava odnosov s Svetim sedežem in pomiritev ogorčenja več kot šestdesetih milijonov ameriških katoličanov pred novembrskimi volitvami. Občutljivo naravo obiska je poudarilo samo dejstvo, da vodja diplomacije redko odide na misijo v Evropo v eno državo, ne glede na to, kako pomembna je in da je tam tudi Vatikan.

Rubio je moral dati vse od sebe v Vatikanu, da je zgladil odnose s katoliškim voditeljem.