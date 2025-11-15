V kolumni preberite:

Nezadovoljstvo z Donaldom Trumpom je začelo učinkovati. Kažejo se posledice nesposobne politike in prvi znaki upora, volivci so oddali protestni glas. Zohran Mamdani je v New Yorku dosegel to, kar Bernieju Sandersu ni uspelo v dveh predsedniških kampanjah. Prestolnica korporativne Amerike in svetovnih financ bo za župana dobila demokratičnega socialista, utelešeno nasprotje aktualnega predsednika. Mogoče pa je še kaj življenja v otrpli ameriški demokratski stranki – fascinantno je bilo videti, kako je mobilizirala maso razočaranih ljudi in preoblikovala volilno telo.