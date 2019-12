Informacijsko vojskovanje poteka stalno in ima lahko posledice tudi za demokracijo

Emily Mansfield pogosto nastopa v medijih s komentarji evropske politike in gospodarstva in je udeleženka razprav, ki jih organizirajo evropski parlament in think-tanki, kot so Chatham House, Institute for International and European Affairs, Transparency International, ResPublica itd. Nedavno je kot uvodna govornica nastopila na konferenci GoDigital v organizaciji Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS – z odmevnim predavanjem, kako bo umetna inteligenca spremenila naša gospodarstva, industrije in družbe. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v intervjuju za The Economist, vašo edicijo, sprožil spor z Nemčijo in ...