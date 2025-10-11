Ingemar Stenmark: Slava me nikoli ni zanimala, le čas je bil moj tekmec

V nadaljevanju preberite:

Še vedno je ikona, toda slavi nikoli ni zares podlegel. Še več, slave se je Ingemar Stenmark raje izogibal in živel pod radarjem. S Slovenijo je povezan prek Elana.

V sedemdesetih letih je Švedska imela vas, Björna Borga in skupino Abba. Kaj ima danes?

Danes so druga imena. Imamo Armanda Duplantisa, ki je postal globalna atletska zvezda v skoku s palico. Imamo tudi Zlatana Ibrahimovića, ki je sicer upokojen. Nogometna reprezentanca ni več tako močna. Košarkarji izboljšujejo rezultate, imamo nekaj igralcev v NBA. Velikih športnih ikon, kot jih je imela moja generacija, pa je danes na Švedskem manj.

Kdaj ste spoznali, da ste postali več kot športnik – nacionalna ikona, kot pravite?

To je posledica tv-prenosov smučarskih tekmovanj. Brez dvoma. Zelo hitro sem postal slaven in na to nisem bil pripravljen. To je bila zame velika sprememba. Na začetku mi slava ni bila všeč, kasneje sem se je sicer navadil, a nikoli mi ni bila v užitek. Bil sem bolj tih po naravi, a tudi zavestno sem malo govoril, ker sem vedel, da bi mediji drugače imeli preveč materiala za zgodbe. Medijskih strokovnjakov, ki bi nam znali svetovali, nismo imeli, bili smo prepuščeni sami sebi.

A tudi takšne odločitve, kot so bile moje, so gradile osebnosti, ki pa jih danes primanjkuje. Danes vsi odgovarjajo enako na ista vprašanja. Med športniki je manj osebnosti.