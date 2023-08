Instantne rešitve za psihoterapijo

V članku preberite še:

Junija letos se je sestala delovna skupina, ki poskuša urediti mesto psihoterapije v družbi. To je za zakonodajalce izjemno pomembna odločitev. Na eni strani gre za to, kam bo šel zdravstveni denar, ki ga naši državi zaradi staranja populacije, napredka medicine in finančno zahtevne narave zdravstvene dejavnosti kronično primanjkuje in ni videti nobene možnosti, da v prihodnje ne bi bilo enako ali celo slabše. Po drugi, enako pomembni strani pa gre za to, h komu se bodo zatekali bolniki. Ko gre človek v duševni stiski k nekomu, ki izvaja terapijo, upravičeno sklepa, da država bedi nad tem, kdo kaj dela in kakšna je strokovna podstat terapij.

Na tem srečanju smo bili na eni strani predstavniki, ki prihajamo iz medicinskega konteksta, in predstavniki, ki delajo psihospecialne storitve in so diplomanti fakultet, ki nimajo predhodne primarne izobrazbe enega od poklicev v zdravstveni dejavnosti. Na sestanku so bili še udeleženci, ki so zainteresirani za rešitev, niso pa del srenje, ki izvaja dejavnost psihoterapije in svetovanja. Ravno ti so s svojimi prispevki pomagali, da smo videli, da je treba popolnoma jasno definirati nekaj izhodišč.

Najprej se je pojavila misel, da smo po slovensko skregani in je čas, da presežemo stare zamere in končno sodelujemo. Ja, res je razlika in celo konflikt. To je vedno tam, kjer se pač mora neke stvari urediti in zamejiti. Ne gre pa za nobene osebne, ideološke ali politične stvari, ampak za zelo resno družbeno odločitev.

Pri tem se je pokazalo, da mora odločevalec sprejeti, kaj je za njega kot organizatorja zdravstvene dejavnosti definicija psihoterapije. Lahko navajamo kilometre definicij, ki prihajajo iz zelo neoliberalističnih družbenih okolij. Psihoterapija je po teh definicijah lahko praktično vse, od dela, usmerjenega v delovna okolja, do treninga športnikov, osebnostne rasti vse do meje alternativnih pristopov in še marsikaj. Tudi pri nas bi radi take splošne definicije »terapije« navlekli praktično na vse, kar pa bi počasi lahko postalo dilema za zdravstveno blagajno.