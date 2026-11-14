Intervencijski abecednik

Intervencijski omnibus zakon je upravičeno razburil slovensko publiko. Večina iz krogov strokovnjakov je opozarjala na probleme, ki bi jih uveljavitev zakona prinesla za državni proračun in državne blagajne. Zastavila pa je tudi vprašanje, ali zakon res prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, kot trdijo predlagatelji. Politični krogi in tudi javnost so opozarjali na potencialne koristi ali škode, ki bi jih uveljavitev prinesla ljudem. Denar je pač denar, je zapisala gospa v komentarju ob mojem zapisu na facebooku. Sam pa že predolgo učim makroekonomiko in mikroekonomiko, zato ne morem razmišljati o gospodarskih pojavih, ne da bi pomislil na znanje, ki ga imam in že desetletja prenašam na študente. Običajno pravim, da se teh dveh ved študenti lahko naučijo za pozitivno izpitno oceno, ...