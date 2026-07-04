Intervju iz leta 1995: Velika arhitektura ne sme zahtevati pozornosti

Če hočete več od arhitekture, morate prenesti akademski riziko v realno prakso, je pred 31 leti dejal Jeffrey Kipnis, ameriški arhitekturni teoretik in kritik.

Junija 1995 sem na londonski šoli Architectural Association zaključil dveletni podiplomski študij arhitekture. Vodja programa in moj mentor je bil Jeffrey Kipnis, ameriški arhitekturni teoretik in kritik, ena od najbolj provokativnih osebnosti tedanjega arhitekturnega diskurza. Njegova predavanja so bila pravi performansi: intelektualno zahtevna, provokativna, duhovita in pogosto polarizirajoča. Nikogar niso pustila ravnodušnega. Zame je bil študij pod Kipnisovim mentorstvom pravi intelektualni reset. Ob zaključku študija sem za takratne Razglede z njim opravil dolg intervju, ki sem ga pred kratkim ponovno prebral. Pričakoval sem predvsem dokument tistega časa. Presenetilo me je, da vprašanja, o katerih sva se pogovarjala pred tridesetimi leti – o izobraževanju, ustvarjalnosti, tehnikah, ...