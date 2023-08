Intuicija in fizika, inženirstvo in umetnost

V članku lahko preberete:

Vlada je sredi tedna sklenila, da bo glavni svetovalec za popoplavno obnovo Marjan Pipenbaher, projektant mostov, gradbeni inženir. V dneh, ko je voda še divjala, je dovolj nazorno in enostavno pojasnil, kje tiči del problema. Mostovi na alpskih rekah, ki jih napajajo hudourniške vode, so bili pogosto zgrajeni tako, da so njihovi nosilni stebri stali v vodi. Ko dobijo vodne sile fantastično velik pospešek, stebri, ki se zdijo mogočni, klecnejo. Niso kos nepredstavljivi sili narave.