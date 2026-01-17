Iranski boj za svobodo – od revolucije do revolucije

Zlovešča prihodnost je tukaj. Vse je na dosegu enega klika, toda ko nekdo ugasne luč (internet), lahko v trenutku odreže od sveta celo 90 milijonov ljudi. Kaj točno se dogaja v Iranu, morda še dolgo ne bomo vedeli. Vsaj ne v celoti.

Sporočilo sem poslal v tri kraje: Širaz, Tabriz in Kermanšah. Dnevi so minevali, vendar krajše besedilo ni bilo niti dostavljeno. Ostalo je le pri eni kljukici. Še zmeraj pa zraven ni druge, ki bi prikazovala, da je sporočilo prek aplikacij, ki omogočajo komunikacijo prek interneta ali mobilnih podatkov, prispelo do naslovnika.

Vsesplošni protesti v Iranu so izbruhnili v najmanj 186 mestih, razpršeni so po vsej državi, izvzeta ni niti ena provinca. Jezna množica zahteva politično spremembo, kar v iranski zgodovini ni nič novega. Pravih podatkov ni, številke o mrtvih in zaprtih so precej različne, najbolj skrajna je, da je ubitih 12.000 ljudi. Največ naj bi jih padlo v dveh zaporednih nočeh, v četrtek in petek, 8. in 9. januarja. Po pričevanju naj bi državne sile streljale naravnost v protestnike, kot da stojijo pred strelskim vodom, zato so popadali kot lutke brez vrvic.