Iranski pogled: Po naših ulicah je najprej tekla kri, sedaj še goreča nafta

Arsalan Reihanzadeh o vojni v Iranu: Hameneijevo mučeništvo je najboljše darilo, ki sta mu ga lahko dala Trump in Netanjahu.

Svet pretresa nova vojna, toda najmanj o njej slišimo od žrtev – iranskega ljudstva. Vendar imamo tudi v Sloveniji nekaj iranskih izseljencev, ki dobro poznajo stanje v domovini. Med njimi je Arsalan Reihanzadeh s Filozofskega inštituta ZRC SAZU. Veliko poslušamo in beremo, kaj o vojni razlaga Donald Trump, a bolj malo, kakšen je iranski pogled. Kako napad dojema iranska oblast? Iran je v situaciji, ko mu je na najbolj nezakonit možen način vsiljena obsežna imperialistična vojna. Združene države in Izrael sta ga že drugič v manj kot letu dni napadla pod prazno pretvezo, da »preprečujeta pridobitev jedrskega orožja«, čeprav po večkratnih izjavah IAEA (Mednarodne agencije za jedrsko energijo) v preteklih letih ni bilo znakov, da si Iran prizadeva pridobiti jedrsko orožje. V obeh primerih ...