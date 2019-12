Irec, film v najelegantnejšem Scorsesejevem slogu

Že v prvih trenutkih Irca (The Irishman, 2019), ki se zdaj vrti na Netflixu, postaneta takoj jasni dve stvari. Prva je, da je to film v najelegantnejšem Scorsesejevem slogu. Potujoča kamera nas z gladkim, neprekinjenim premikom popelje skozi hodnike do glavnega junaka, medtem ko vokalna skupina The Five Stains poje zimzeleni In the Still of the Night, vse v maniri, ki je značilna za cinefilski pristop tega režiserja. Druga stvar je, da gre v filmu za smrtnost, ker tokrat kamera ne potuje skozi nočni klub kot v Dobrih fantih (Goodfellas, 1990); tukaj nas pelje skozi dom za upokojence in se malo obrača levo in desno, da nam pokaže ...