Ameriška administracija je prepričana, da je treba Mednarodno kazensko sodišče ukiniti. Kdo bo pri raboti pomagal?
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Madžarska, ki je veljala za najšibkejši člen v Evropski uniji, je preklicala odločitev Orbánove vlade, da zapusti haaško kazensko sodišče. FOTO: Jure Eržen
Ameriški State Department je z vzhičenjem pozdravil odločitev venezuelske začasne predsednice Delcy Rodríguez, da se država, bogata z nafto, umika iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Da je treba to korumpirano in nekoristno institucijo razpustiti, so zapisali v Washingtonu in ob tem razložili, kako se rečem streže.
ICC, »tako imenovano 'sodišče'«, se je s preiskovanjem kriminalnih dejanj venezuelskega predsednika Madura ukvarjal od leta 2018, pa ni bilo nobenih rezultatov. Namesto da bi se sodišče ukvarjalo z Madurovimi zločini, je svoje vire uporabljalo za preiskovanje dejanj oseb iz držav z delujočim, neodvisnim pravnim sistemom.
In kako še se rečem streže? »Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa in prizadevanjem pogumnih ameriških vojakov se Maduro zdaj pred ameriškim sodiščem ...
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