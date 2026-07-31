Ameriški State Department je z vzhičenjem pozdravil odločitev venezuelske začasne predsednice Delcy Rodríguez, da se država, bogata z nafto, umika iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Da je treba to korumpirano in nekoristno institucijo razpustiti, so zapisali v Washingtonu in ob tem razložili, kako se rečem streže. ICC, »tako imenovano 'sodišče'«, se je s preiskovanjem kriminalnih dejanj venezuelskega predsednika Madura ukvarjal od leta 2018, pa ni bilo nobenih rezultatov. Namesto da bi se sodišče ukvarjalo z Madurovimi zločini, je svoje vire uporabljalo za preiskovanje dejanj oseb iz držav z delujočim, neodvisnim pravnim sistemom. In kako še se rečem streže? »Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa in prizadevanjem pogumnih ameriških vojakov se Maduro zdaj pred ameriškim sodiščem ...