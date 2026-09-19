Iskati tisto, česar ni mogoče izmeriti

Pri filmih najbolj vznemirja občutek, da njena kamera ves čas ve, da nima pravice do vsega. Kot bi imela vgrajen notranji kompas. Morda je to povezano tudi z njeno jezikovno izkušnjo, aromunščino, jezikom, ki ga ne nosi država, ampak ljudje, družine, spomin in glas. Z jezikom, ki lahko izgine precej tiše kot država ali meja. Pri Alexandri Gulea besede nikoli niso zgolj besede: naglas, molk, pesem, način, na katerega nekdo izgovori ime, lahko postanejo intimen arhiv sveta, ki ga tako imenovana uradna zgodovina ni utegnila ali hotela zapisati. To je čutiti v filmih Matei Child Miner [Matej, otrok rudar], v katerem vstopa v svet otroka, ki ga je delo prezgodaj potisnilo v odraslost, God Plays Sax, the Devil Violin [Bog igra saksofon, hudič violino], v katerem se identiteta prenaša tudi ...