Islamska republika brez legitimnosti: korupcija, klientelizem in represija

Pričevanja, ki prihajajo iz države, kažejo jasno sliko: groza zaradi obsega pobojev, občutek popolne nemoči in pozivi k mednarodni pomoči. Te pripovedi dokazujejo, da protestniki dojemajo svoj položaj kot soočenje s tem, kar opisujejo kot »zločine proti človeštvu« – situacijo, za katero verjamejo, da je ni mogoče rešiti brez zunanjega posredovanja.

Obseg pobojev je bil tako velik, da z obstoječo infrastrukturo, zasnovano za normalne razmere, situacije niso zmogli obvladati. Poročila s teheranskega pokopališča Behešt Zahra opisujejo hangarje, napolnjene z naloženimi trupli. Ta pričevanja navajajo na tisoče trupel in uporabo tovornjakov hladilnikov za njihov prevoz.

Videoposnetki iz mest, kot sta Mašhad in Karadž, prikazujejo premeščanje pridržanih v centre za pridržanje na nečloveške načine, vključno z zapiranjem v prtljažnike avtomobilov in množičnim prevozom z avtobusi. Nekatera poročila podrobno opisujejo naravo poškodb: neposredno streljanje, široka uporaba streliva s šibrami, streli, usmerjeni v vitalne dele telesa, in celo streli za usmrtitev ranjenih protestnikov na ulicah.