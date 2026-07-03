Iz izraelskega časopisa smo izvedeli nekaj, kar naj bi storili kot prvi v EU

Janšev zasuk v korist Izraela: koliko slovenske suverenosti je še naprodaj?

Mogoče kdo misli, da je šlo za neškodljivo naključje, ko je predsednik vlade Janez Janša tako rekoč ob 35-letnici samostojnosti slovenske države najavil potres v zunanji politiki. Oboje, namreč da bo zamrznil slovensko priznanje palestinske države in da bo preselil slovensko ambasado iz Tel Aviva v Jeruzalem, posega v korenine in duha slovenske državnosti. Kar razume vsakdo Če kdo, Slovenija in njeni ljudje razumejo, kaj pomeni volja ljudi do narodne, nacionalne, politične in duhovne samostojnosti. Prešernova Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan ... je zapisana v genom slovenske samostojnosti in državništva. To razume vsakdo v Sloveniji. To, verjamem, razume tudi predsednik vlade, kar je bržkone slabše, kot če tega ne bi razumel. Pomeni namreč, da ga k načrtovanemu dejanju sili ...