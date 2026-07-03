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    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Iz izraelskega časopisa smo izvedeli nekaj, kar naj bi storili kot prvi v EU

    Janšev zasuk v korist Izraela: koliko slovenske suverenosti je še naprodaj?
    Tudi njegov mit o ključnem osamosvojitelju Slovenije se je znašel v slepi ulici zgodovine. FOTO: Borut Živulović/Reuters
    Galerija
    Tudi njegov mit o ključnem osamosvojitelju Slovenije se je znašel v slepi ulici zgodovine. FOTO: Borut Živulović/Reuters
    Janez Markeš
    3. 7. 2026 | 05:00
    8:44
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Mogoče kdo misli, da je šlo za neškodljivo naključje, ko je predsednik vlade Janez Janša tako rekoč ob 35-letnici samostojnosti slovenske države najavil potres v zunanji politiki. Oboje, namreč da bo zamrznil slovensko priznanje palestinske države in da bo preselil slovensko ambasado iz Tel Aviva v Jeruzalem, posega v korenine in duha slovenske državnosti. Kar razume vsakdo Če kdo, Slovenija in njeni ljudje razumejo, kaj pomeni volja ljudi do narodne, nacionalne, politične in duhovne samostojnosti. Prešernova Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan ... je zapisana v genom slovenske samostojnosti in državništva. To razume vsakdo v Sloveniji. To, verjamem, razume tudi predsednik vlade, kar je bržkone slabše, kot če tega ne bi razumel. Pomeni namreč, da ga k načrtovanemu dejanju sili ...
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odilo Globočnik

    Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

    Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
    Tina Horvat 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt v gorah

    Mati in sin umrla v gorski nesreči

    Nove sledi pomagale razvozlati tragedijo slovenskih državljanov v Italiji.Umrla naj bi pred tednom dni.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 11:37
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    Novice  |  Slovenija
    Bruselj

    Grims bo prvi evropski poslanec, o čigar izključitvi bo glasovala EPP

    Pomanjkanje delovne etike mu očitajo, ker ni prihajal na sestanke skupine EPP, kjer bi imel priložnost povedati svoja stališča.
    2. 7. 2026 | 09:08
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    Predstavitvene vsebine
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
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    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Demenca

    Pravočasna diagnoza demence je boljša prognoza (VIDEO)

    Demenca vpliva na življenje približno 150.000 ljudi v Sloveniji, saj za vsakim človekom z demenco stojijo najmanj trije oskrbovalci.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

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    Šport  |  Nogomet
    Ni bežal, a ni ubežal

    Mundialski fijasko Nemčije odpihnil Juliana Nagelsmanna

    Vodstvo Nogometne zveze Nemčije je po porazu proti Paragvaju in slovesu od svetovnega prvenatva v nogometu v šestnajstini finala razrešilo selektorja.
    3. 7. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Donosni premori

    Fifa osrečila Davida Beckhama, zaslužil je že preko 25 milijonov evrovc

    Premori za hidracijo, sporna novost svetovnega prvenstva v nogometu, so med največje zaslužkarje uvrstili nekdanjega angleškega nogometnega zvezdnika.
    3. 7. 2026 | 08:05
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Na robu

    Matic Novak: ADHD razumemo šele, ko otrok sme biti to, kar je

    Pedagog Matic Novak o ADHD, drugačni pozornosti, šolskem sistemu, izgorelosti in tem, zakaj otroci najprej potrebujejo odnos.
    Beti Burger 3. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Jani Brajkovič: Kar se dogaja na kolesih in okrog njih, je pač odraz današnje družbe

    Nekdanji kolesar in kolesarski poznavalec Jani Brajkovič je za Vikend delil nekaj misli o letošnji Dirki po Franciji. Kar zadeva njega, bo gledal enega samega kolesarja: Tadeja.
    3. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    519 minut brez gola

    Španec rekorder, Španija še dve tekmi oddaljena od Italije

    Unai Simon na svetovnih prvenstvih nepremagan že 519 minut, s čimer je za dve minuti premagal doslej najboljšega Italijana Walterja Zengo.
    3. 7. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Na robu

    Matic Novak: ADHD razumemo šele, ko otrok sme biti to, kar je

    Pedagog Matic Novak o ADHD, drugačni pozornosti, šolskem sistemu, izgorelosti in tem, zakaj otroci najprej potrebujejo odnos.
    Beti Burger 3. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Jani Brajkovič: Kar se dogaja na kolesih in okrog njih, je pač odraz današnje družbe

    Nekdanji kolesar in kolesarski poznavalec Jani Brajkovič je za Vikend delil nekaj misli o letošnji Dirki po Franciji. Kar zadeva njega, bo gledal enega samega kolesarja: Tadeja.
    3. 7. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    519 minut brez gola

    Španec rekorder, Španija še dve tekmi oddaljena od Italije

    Unai Simon na svetovnih prvenstvih nepremagan že 519 minut, s čimer je za dve minuti premagal doslej najboljšega Italijana Walterja Zengo.
    3. 7. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
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    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
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    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
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    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
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    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
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    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
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    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
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    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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