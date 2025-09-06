Izginotje Grete Thunberg

V nadaljevanju preberite:

Nič čudnega torej, da je Greta Thunberg, ki je preteklo nedeljo s skupino propalestinskih aktivistov na več kot dvajset ladjah v novem poskusu prebitja izraelske blokade in dostave humanitarne pomoči znova odplula proti Gazi, ne le skorajda poniknila iz medijev, temveč postala tarča blatenja in spodkopavanja.

V tem ni sama; gre za ničkolikokrat videne prakse, ki vodijo v demonizacijo, kakršni smo ta hip priča na primeru aktivistične skupine Palestine Action, ustanovljene leta 2020, ki je bila julija v Veliki Britaniji razglašena za teroristično organizacijo in postavljena ob oborožene ekstremistične organizacije, kot sta IS in Al Kaida.

Njihovo orožje? Skuterji, s katerimi so se pretihotapili v vojaško bazo RAF Brize Norton, in gasilni aparati, predelani v pršilce rdeče barve, s katero so oblili motorja dveh vojaških letal in predel vzletne steze.