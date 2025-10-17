Izgon novinarjev iz trdnjave ministrstva za vojno

V nadaljevanju preberite:

Na travniku pred sedežem ameriške zakonodajne oblasti so bile postavljene črke iz ledu, ki so tvorile besedo Democracy, demokracija. Ledena skulptura, težka skoraj tono in pol, se je igrala s pomeni. Demokracija se je v jesenskem vremenu – na nebu je bilo nekaj oblačkov – topila.

A sporočilo dveh umetnikov, Nore Ligorano in Marshalla Reesa, je namignilo tudi na širši kontekst. Ime ameriške agencije za preganjanje nezakonitih migrantov, institucije s skrajno širokimi pooblastili, tvori kratico Ice. Ice kot led. Sporočilo ni enoznačno. Se pred prihodom zime topi led, torej Ice, torej agencija za preganjanje nezakonitih migrantov? Ali izginja demokracija? Ali oboje? Se demokracija topi, ker se podnebje pregreva? Bo iz vode, ki je ostala po taljenju demokracije, s prihodom trde zime spet nastal brezobličen led, torej Ice, torej agencija, ki bo še bolj brutalno preganjala domnevne ilegalce? Led brez demokracije?