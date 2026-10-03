Izgubljeni telefon na progi Peking–Šanghaj

Pred dnevi me je pot za teden dni zanesla v Kitajsko, prostrano deželo z večtisočletno civilizacijo. Spomnimo se iznajdb, kot so smodnik, kompas ali papir. Danes je to druga najpomembnejša, najmočnejša in najvplivnejša država na svetu – in še bi lahko dodal kakšen pridevnik. Recimo samozavestna. Kot državljan EU naj omenim, da ta Kitajsko obravnava kot zelo pomembno partnerico. Podobno na ta odnos gleda tudi Kitajska, ki poudarja pripravljenost za krepitev sodelovanja in potrebo po samostojnem, od ameriškega ločenem pogledu nanjo. Ekonomske povezave so v vzponu, vendar obstajajo tudi težave. Trgovinski primanjkljaj EU s Kitajsko je leta 2025 znašal skoraj 360 milijard evrov oziroma skoraj milijardo evrov na dan, kar je za EU seveda nevzdržno. Za EU je Kitajska tudi konkurentka in ...