Izjave, ki se ne postarajo

Gospodarstveniki, vsaj večina, bo vedno želela nižje davke, debirokratizacijo, liberalizacijo, hitrejšo in bolj učinkovito javno upravo, razbremenitev dela … To je namreč zapisano v gospodarstvenikovem DNK, tako kot bi težko našli delavca, ki si ne bi želel višje plače, dodatnih ugodnosti, več dopusta in še kak dela prost dan za počez. Zato bomo o podobnih pozivih verjetno poročali tudi v Delu, tiskanem ali digitalnem, z letnico 2035.

Žal pa se lahko strinjamo tudi z drugo interpretacijo, to je, da politika v zadnjih dveh desetletjih ni uredila nekaterih ključnih strukturnih težav države, med katerimi so zagotovo previsoka obremenitev dela ter dolgi birokratski postopki pri umeščanju v prostor in pridobivanju dovoljenj za investicije. To je mogoče tudi empirično dokazati z mednarodnimi primerjavami obdavčitve plač, kjer je Slovenija pri višjih plačah med bolj obdavčenimi. Pri teh primerjavah je seveda treba upoštevati neobdavčeno malico in prevoz na delo, a hkrati je sedanja vlada leta 2022 preklicala že uveljavljeno letno usklajevanje dohodninske lestvice, lani uvedla obvezni zdravstveni prispevek in letos prispevek za dolgotrajno oskrbo.