Izpit iz eksistencializma

Dober je tale Jackson Pollock, mar ne? Dekle, ki jo Allan Felix (Woody Allen) nagovori v filmu Zaigraj še enkrat, Sam (Play it again, Sam), nepremično stoji pred delom velikega umetnika. »Res je,« odgovori z monotonim glasom, iz katerega je čutiti neizprosno depresijo.»Kaj vidiš v njem?« nadaljuje Felix, ki nič več ne gleda v sliko.»Potrditev negativnosti univerzuma,« odgovori dekle z nespremenjenim glasom. »Odurno osamljeno praznino obstoja. Ničnost. Prisilo nad človekom, da živi v neplodni, brezbožni večnosti kot droben plamen, ki migota v neizmerni praznini, izpolnjeni z ničimer drugim kot s smetmi, grozo in ponižanji, ...