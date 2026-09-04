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    Izraelski zunanji minister – peljejo ga lahko mimo Plečnikovega stadiona

    Verjetno ne grešimo preveč, če napovemo, da se bo Gideon Sar v Ljubljani ustavil na vsaj dveh lokacijah.
    Gideon Sar je prepričan, da je antisionizem tudi antisemitizem. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Galerija
    Gideon Sar je prepričan, da je antisionizem tudi antisemitizem. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Aljaž Vrabec
    4. 9. 2026 | 05:00
    7:41
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    Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji k nam prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Njegov urnik je precej poln, vendar imajo vse delovne obvezne opazno rdečo nit. Teden je začel s tretjim srečanjem foruma J50, na katerem je v Jeruzalemu gostil predstavnike judovskih skupnosti iz več deset držav. J50 je forum, ki ga je maja lani ustanovil prav Sar, in kot so navedli tokrat, je osrednji cilj sprejetje deklaracije, da je antisionizem tudi antisemitizem.

    Verjetno ne grešimo preveč, če napovemo, da se bo Gideon Sar v Ljubljani ustavil na vsaj dveh lokacijah. V vladni palači na Gregorčičevi ulici 20 in na sedežu novega izraelskega veleposlaništva na Dimičevi ulici. Od ene do druge stavbe se lahko peljejo mimo Plečnikovega stadiona, kjer so domobranci 20. aprila 1944 dvignili desnice in pod poveljstvom generala Leona Rupnika zaprisegli Adolfu Hitlerju in tretjemu rajhu.

    In če bo v avtomobilu ob njem sedel Janez Janša, bo lahko Gideonu Saru kar sam razložil, kaj se je v času najhujšega »antisemitskega izpada« v zgodovini dogajalo na Slovenskem.

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    Šport

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