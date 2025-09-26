Jadramo proti obdobju, ki bo gospodarsko in geopolitično veliko bolj zahtevno

V nadaljevanju preberite:

»Zakaj si ne bi postavili konkretnega cilja, recimo, da bi Slovenija na lestvici mednarodne konkurenčnosti prišla med prvih dvajset, in potem bi vsi delali v smeri uresničitve tega. To je lep cilj, neodvisen od nazorskih in političnih opredelitev, ki bi bil zelo koristen za slovensko državo in ekonomijo,« predlaga prvi mož Triglav Skladov Benjamin Jošar.

Kako sogovornik ocenjuje gospodarske razmere doma in v Evropi? Kakšen je njegov pogled na Trumpove carine in druge disrupcije v svetovnem gospodarstvu?

Kaj v tem kontekstu žene letošnji optimizem na ljubljanski borzi? Kako vidi pokojninsko reformo in politiko kot umetnost možnega? Se meja med imperativoma dobička ter trajnosti in odgovornosti do okolja, družbe in zaposlenih na novo določa? Kateri ključni megatrendi bodo najbolj vplivali na industrijo upravljanja premoženja?