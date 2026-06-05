Prve poteze Janeza Janše zmanjšujejo že tako majhno zaupanje do politike

Dobili smo šestnajsto slovensko vlado. Štiri od teh, torej četrtino, je vodil Janez Janša. Toliko kot Janez Drnovšek. Ob koncu Janševega četrtega mandata, če bo trajal predvidena štiri leta, bo minilo 40 let od snovanja prve vlade Republike Slovenije. Doslej je bil Janša premier sedem let in štiri mesece, z dodatnimi štirimi leti bi presegel Drnovška, ki je bil predsednik vlade deset let in dva meseca. Kako je Janez Janša sestavljal svojo četrto vlado in kaj lahko od nje pričakujemo?

Prve Janševe poteze zmanjšujejo že tako majhno zaupanje do politike in med političnimi poli. Brez zaupanja tudi razvojnega preboja ne bo.