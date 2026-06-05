Novo vlado vodi zadnji aktivni politik osamosvojitvene generacije

Pot nepoklicnega občinskega političnega funkcionarja je v Grosupljem začel pred petimi desetletji.

Predsednik vlade je postal četrtič. Petintrideset let po razglasitvi neodvisnosti je zadnji aktivni politik iz generacije, ki je leta 1990 zamenjala politično ureditev, izvedla plebiscit o samostojnosti, vodila obrambno vojno in pričakala mednarodno priznanje. Leta 1991 je bil star 33 let. Zdaj, ko je vodenje vlade prevzel četrtič, je še enkrat starejši. Bolj natančno: s 67 leti je bil med vsemi, ki so kandidirali in bili izvoljeni v parlament, skorajda najstarejši. Leta 2026 se je za poslanski mandat potegoval dvanajstič, če štejemo tudi skupščinske volitve leta 1990. In dvanajstkrat je bil tudi izvoljen. Praviloma z enim najbolj prepričljivih rezultatov. Če se zdi, da je 36 let dolga doba, je treba pogledati v predzgodovino. Pot nepoklicnega občinskega političnega funkcionarja je v ...