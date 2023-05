Janez Janša, trideset let na čelu SDS

V članku lahko preberete:

Ko je prevzel vodenje SDSS, Socialdemokratske stranke Slovenije, je bila to njegova četrta stranka. Prva je bila – bilo je sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja – Zveza socialistične mladine Slovenije. Ko so njegovi generacijski vrstniki v tistih letih že klepali verze o bulani Lublani, anarhistu, lepih in praznih ter upanju, ki ga ni več, je bil predsednik socialistične mladinske organizacije v Grosupljem na neki drugi liniji. Bil je perspektiven kader, ki je razumel, kam piha veter. No, vsaj domišljal si je, da je razumel politično meteorologijo.