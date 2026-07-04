Janša hodi po tankem robu

Premier je napovedal »zamrznitev« priznanja Palestine, karkoli to že pomeni, in selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem – in to smo morali izvedeti iz izraelskega medija. Bruselj je takoj opozoril Janšo, kje je meja: Evropska unija in njene države članice bodo do dogovora o končnem statusu Jeruzalema spoštovale mednarodni konsenz, vključno z lokacijo diplomatskih predstavništev.

Vprašanje ostaja, ali je predsednik vlade odločen hoditi po tako tankem robu. Niti Viktor Orbán, ki je leta 2023 načrtoval posebno gesto podpore Benjaminu Netanjahuju, ni preselil madžarske ambasade iz Tel Aviva.