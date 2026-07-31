Janša, Trump in Izrael: veleposlaništvo kot vozovnica v Belo hišo

Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji. To se bo zgodilo prej, kot si mislimo, je v intervjuju za Planet TV povedala Ruth Cohen-Dar, doslej nerezidenčna izraelska veleposlanica v Sloveniji. Ob tem je dodala, da obstaja interes na obeh straneh. Zdi se, da so kljub vsemu bolj veseli v slovenski vladi kot v Izraelu. Celo ko je izraelska veleposlanica obiskala državni zbor in televizijsko postajo blizu nove oblasti, je še najmanj navdušenja izražala prav Ruth Cohen-Dar. Govorila je s kratkimi stavki, in še to precej osnovna in pričakovana stališča uradnega Tel Aviva. Kdo lahko od izraelskega veleposlaništva pridobi več, ni težko predvideti. To je Slovenija ali, bolje rečeno, nova slovenska vlada. Dejansko je največ že dobila. Pred volitvami. Obveščevalno podjetje Black Cube je v past ...